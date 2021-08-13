В Москве терапевты поставили 2 млн предварительных диагнозов с помощью нейросети

Короткая ссылка
Московские терапевты поставили 2 млн предварительных диагнозов, используя нейросеть.
В Москве терапевты поставили 2 млн предварительных диагнозов с помощью нейросети
  • ©портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Сегодня в ежедневную практику медиков всех взрослых поликлиник вошло использование современных цифровых инструментов, например системы поддержки принятия врачебных решений, которая включает в себя постановку предварительного диагноза с помощью искусственного интеллекта», — заявили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

Там отметили, что с помощью сервиса повышается точность диагностики, поскольку жалобы пациента изучают и врач, и ИИ.

Нейросеть совершенствует свои возможности в диагностике, сервис стал точнее на 7,4%, теперь точность модели достигает 68%.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге направят 3,8 млрд рублей на модернизацию больниц и поликлиник.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить