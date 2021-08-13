В Москве терапевты поставили 2 млн предварительных диагнозов с помощью нейросети

Московские терапевты поставили 2 млн предварительных диагнозов, используя нейросеть.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Сегодня в ежедневную практику медиков всех взрослых поликлиник вошло использование современных цифровых инструментов, например системы поддержки принятия врачебных решений, которая включает в себя постановку предварительного диагноза с помощью искусственного интеллекта», — заявили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

Там отметили, что с помощью сервиса повышается точность диагностики, поскольку жалобы пациента изучают и врач, и ИИ.

Нейросеть совершенствует свои возможности в диагностике, сервис стал точнее на 7,4%, теперь точность модели достигает 68%.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге направят 3,8 млрд рублей на модернизацию больниц и поликлиник.