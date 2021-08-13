Эксперт Лиги здоровья нации дал советы желающим начать заниматься в фитнес-клубе

Эксперт Лиги здоровья нации, заведующий кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины, профессор кафедры госпитальной хирургии №1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евгений Ачкасов дал советы желающим начать заниматься в фитнес-клубе.

«Когда мы собираемся в фитнес-клуб, вопрос, какие анализы надо сдать перед началом тренировок, ставить нельзя. В первую очередь, конечно же, надо обратиться к спортивному врачу. Мы же идём в фитнес, чтобы оздоровиться, а не чтобы навредить организму», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, специалист проведёт необходимое обследование, определит противопоказания. После этого станет ясно, как строить тренировочную программу, чтобы она была эффективной и безопасной.

«Также проведут оценку компонентного состава тела, для этого используют биоимпедансный метод, когда накладываются электроды и можно определить содержание жира в организме и мышечной массы. Это как раз и будет важным отправным элементом перед началом тренировок», — сказал Ачкасов.

Как отметил эксперт, прогресс нужно отслеживать и в течение тренировок, поскольку при неправильно подобранных нагрузках могут возникнуть осложнения.

Ранее, как сообщала газета «Известия», спрос на занятия спортом и танцами в первые шесть месяцев 2021 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и в три раза по сравнению с 2019-м.