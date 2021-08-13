Более 184 тысяч граждан Украины получили гражданство России за полгода

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МВД России опубликовало статистические данные, в которых указывается, что более 184 тыс. граждан Украины оформили российское гражданство с января по июнь 2021 года.
Более 184 тысяч граждан Украины получили гражданство России за полгода
  • РИА Новости

«За указанный срок гражданство России получили 184 385 граждан Украины. Еще 16 тыс. человек получили вид на жительство, а 7,6 тыс. — разрешение на временное проживание», — цитирует ведомство ТАСС.

Агентство отмечает, что в этих данных не указано, сколько людей из этого числа являются жителями самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

Всего же за указанный период гражданство России получили 351 670 иностранцев. Больше всего выходцев из Украины, на втором месте Таджикистан — более 44 тыс., на третьем месте оказались граждане Казахстана — около 23 тыс.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект о лишении гражданства Украины тех, кто добровольно получил российский паспорт.

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