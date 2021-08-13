Самолёты Минобороны локализовали очаги пожаров в районе Иркутской области

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В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) заявили, что самолёты Минобороны России Ил-76 локализовали очаги природных пожаров в Киренском районе Иркутской области.
Самолёты Минобороны локализовали очаги пожаров в районе Иркутской области
  • РИА Новости

«Два самолёта Ил-76 совершили семь самолётовылетов, сбросили около 300 т воды, локализовав очаги лесных пожаров в Киренском районе», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что в тушении пожаров в регионе задействованы более 300 военнослужащих, два военно-транспортных самолёта Ил-76 и три вертолёта Ми-8, оборудованные водосливными устройствами.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в Якутии и Иркутской области ввели межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.

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