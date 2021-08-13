Источник рассказал подробности о взрыве в автобусе в Воронеже

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В автобусе в Воронеже, где 12 августа произошёл взрыв, не было установлено газобаллонного оборудования, он работал на дизеле. Предположительно, в ногах или под сиденьем у одной из погибших пассажирок взорвался некий неустановленный предмет. Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах.
Источник рассказал подробности о взрыве в автобусе в Воронеже
  • Reuters

«Все спекуляции на эту тему можно прекратить, автобус тщательно осмотрен, он абсолютно точно работал на дизеле», — рассказал источник.

Он сообщил, что ожидаются выводы взрывотехников из Москвы, которые скоро должны дать своё заключение.

По словам источника, мощность взрыва скорее всего, не превышала 300 грамм в тротиловом эквиваленте.

«Версия о целенаправленном теракте пока окончательно не отброшена, но она почти наверняка будет опровергнута, так как никаких доказательств этому пока нет», — рассказал источник.

Собранные на месте взрыва образцы будут направлены в Москву на дополнительное обследование.

12 августа произошёл взрыв в маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже. Согласно последним данным, были госпитализированы 19 человек, двое пострадавших скончались.

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