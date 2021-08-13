Источник рассказал подробности о взрыве в автобусе в Воронеже
- Reuters
«Все спекуляции на эту тему можно прекратить, автобус тщательно осмотрен, он абсолютно точно работал на дизеле», — рассказал источник.
Он сообщил, что ожидаются выводы взрывотехников из Москвы, которые скоро должны дать своё заключение.
По словам источника, мощность взрыва скорее всего, не превышала 300 грамм в тротиловом эквиваленте.
«Версия о целенаправленном теракте пока окончательно не отброшена, но она почти наверняка будет опровергнута, так как никаких доказательств этому пока нет», — рассказал источник.
Собранные на месте взрыва образцы будут направлены в Москву на дополнительное обследование.
12 августа произошёл взрыв в маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже. Согласно последним данным, были госпитализированы 19 человек, двое пострадавших скончались.