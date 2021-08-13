В один из моногоспиталей Тюменской области поступили новые аппараты ИВЛ

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В моногоспиталь областной больницы №12 в Заводоуковске Тюменской области поступило пять новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
В один из моногоспиталей Тюменской области поступили новые аппараты ИВЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Техника закуплена на средства регионального бюджета для дооснащения отделения реанимации.

«Аппараты оснащены самыми современными режимами вентиляции. В том числе они позволяют протезировать дыхательную функцию неинвазивно, то есть с использованием лицевой маски, как более щадящей процедуры, без интубации трахеи и выключения сознания», — заявил заведующий моногоспиталем Вячеслав Новосёлов.

По его словам, настройки аппаратов позволяют учитывать индивидуальные особенности пациентов, что повышает эффективность и безопасность терапии.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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