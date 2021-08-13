ФАС начала проверки крупных торговых сетей из-за роста цен

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Федеральная антимонопольная служба сообщила о начале антикартельных проверок российских торговых сетей Х5 Group, ООО «Лента» и АО «Тандер».
ФАС начала проверки крупных торговых сетей из-за роста цен
  • РИА Новости

«ФАС России проводит внеплановые выездные проверки в отношении Х5 Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»), ООО «Лента» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») на предмет антиконкурентного сговора», — сообщается на сайте службы.

Отмечается, что последствием такого сговора могло быть повышение и поддержание цен.

Ведомство проведёт оценку ценообразования у вышеуказанных розничных сетей и изучит причины возможного необоснованного роста цен.

В случае обнаружения у компаний правонарушений будет возбуждено дело о несоблюдении антимонопольного законодательства, а компаниям может грозить штраф до 15% от годовой выручки.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко спрогнозировала улучшение ситуации с ценами на овощи к сентябрю.

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