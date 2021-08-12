Малые ракетные корабли Каспийской флотилии провели учения в рамках подготовки к форуму «Армия-2021»

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Экипажи малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг» Каспийской флотилии провели учения.
Малые ракетные корабли Каспийской флотилии провели учения в рамках подготовки к форуму «Армия-2021»
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Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Как заявил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, личный состав радиотехнической боевой части совместно с расчётами корабельной артиллерии отработал визуальную маскировку и дезинформацию условного противника.

«Также расчёты боевых постов кораблей выполнили маневрирование в составе корабельной группы при уклонении от ударов управляемым оружием условного противника», — сказал он.

В ходе тренировок артиллеристы вели стрельбу холостыми боеприпасами из 30-мм зенитно-артиллерийских комплексов АК-630 и 100-мм скорострельных установок А-190.

Занятия состоялись в рамках подготовки ВМФ к демонстрации на военно-техническом форуме «Армия-2021».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что восемь многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-27 соединения морской авиации Балтийского флота совершили перелёт из Калининградской области в Карелию.

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