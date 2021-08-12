Врач-педиатр Морозова рассказала, как помочь детям справиться с «синдромом 1 сентября»

Врач-педиатр АО «Медицина» кандидат медицинских наук Екатерина Морозова рассказала, как помочь детям справиться с «синдромом 1 сентября».

«Основную роль всё-таки играют общие правила соблюдения режима дня, питания, сна. Начинать нужно с соблюдения общего режима дня. Адаптировать ребёнка необходимо заранее, примерно с середины августа, а не в самом конце месяца», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, сон детей в возрасте 6—9 лет должен длиться не менее 11 часов, подростка 10—15 лет — не менее десяти часов, у подростков старше 15 лет — не менее восьми часов.

Как отметила Морозова, если ребёнок находился на даче или на море, то есть за пределами постоянного места жительства, то вернуться домой желательно заранее, а не 31 августа.

Переход к дополнительным занятиям в кружках и секциях также должен быть постепенным, считает врач. Она выразила мнение, что лучше дать детям две недели на адаптацию.

Ранее практикующий детский психолог Наталья Наумова в беседе с ФАН дала советы по подготовке ребёнка к школе после летних каникул.