В Роскачестве подвели итоги проверки школьных рубашек

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Роскачество провело исследование рубашек для мальчиков-школьников. В рамках соответствующей работы специалисты организации изучили продукцию 35 брендов.
В Роскачестве подвели итоги проверки школьных рубашек
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт организации.

Как отмечается, в рамках исследования проверялась безопасность, качество, достоверность маркировки рубашек.

Как выяснили эксперты, практически в каждой второй рубашке кожа ребёнка «не дышит», а её ткань не впитывает влагу.

Более того, стало известно, что у восьми из 35 образцов указанный на этикетке состав ткани не отвечает фактическому. Почти все изделия быстро протираются, садятся, рвутся и покрываются катышками.

У специалистов не оказалось замечаний только к рубашкам марок Van Cliff Junior и Zara, передаёт kp.ru.

Ранее практикующий детский психолог Наталья Наумова дала советы по подготовке ребёнка к школе после летних каникул.

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