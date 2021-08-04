Психолог дала советы по подготовке ребёнка к школе после каникул

Практикующий детский психолог Наталья Наумова дала советы по подготовке ребёнка к школе после летних каникул.

«Обязательно детям нужно читать не меньше 40 минут в день, а также вспоминать, как пишутся диктанты. По возможности стоит диктовать детям или просить их переписывать книгу — в зависимости от занятости родителей», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, также нужно вернуться к математике, вспомнить пройденное в прошлом году.

Как считает Наумова, занятиям необходимо уделять не менее полутора — двух часов в день.

«Надо, чтобы ребёнок каждый раз сам прописывал, в какое время он сядет и будет заниматься. Кода его не заставили, а он сам захотел, то не будет и конфликта с родителями», — подчеркнула она.

Важно, чтобы дети чувствовали, что они сами в ответе за своё образование, добавила эксперт.

Ранее врач-педиатр, член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова в беседе с Nation News рассказала, какие нужны документы, чтобы отправить ребёнка в санаторий.