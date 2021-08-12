Глава Якутии объявил 13 августа выходным в 11 муниципалитетах

Глава Якутии Айсен Николаев объявил 13 августа выходным днём в 11 муниципальных районах в связи с дымом от лесных пожаров.

Он заявил, что «дым от пожаров негативно сказывается на самочувствии людей».

«Поэтому я подписал указ об объявлении 13 августа нерабочим днём в 11 муниципальных районах. Улучшение погоды завтра последует после обеда, поэтому прошу людей провести этот день дома. В первую очередь это Якутск, городской округ Жатай, центральные районы», — цитирует ТАСС Николаева.

Ранее сообщалось, что глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Якутию для оперативного управления силами, которые тушат природные пожары.