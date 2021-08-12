В Госдуме прокомментировали предложение заморозить цены на цветы перед 1 сентября

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала идею внедрения ежегодной практики заморозки цен в период с конца августа до середины сентября на самые популярные «школьные» сорта цветов.

«Я пока с трудом себе представляю, каким образом этого удастся достичь, потому что рынок сегодня — это свободная торговля, свободная конкуренция. И, конечно, традиционно в этот день повышаются цены — так было всегда», — высказалась депутат.

По её мнению, если практика будет внедрена, то россияне примут её положительно.

«Именно в этот день мы все с удовольствием дарим нашим педагогам цветы. И, конечно, обидно, что российские домохозяйства переплачивают за эту приятную обязанность подарить своему педагогу цветы», — уточнила Бессараб.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил рассмотреть идею внедрения ежегодной практики заморозки цен в период с конца августа до середины сентября на самые популярные «школьные» сорта цветов.

Подробнее — в материале RT.