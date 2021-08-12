В Госдуме прокомментировали предложение заморозить цены на цветы перед 1 сентября

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала идею внедрения ежегодной практики заморозки цен в период с конца августа до середины сентября на самые популярные «школьные» сорта цветов.
В Госдуме прокомментировали предложение заморозить цены на цветы перед 1 сентября
  • РИА Новости

«Я пока с трудом себе представляю, каким образом этого удастся достичь, потому что рынок сегодня — это свободная торговля, свободная конкуренция. И, конечно, традиционно в этот день повышаются цены — так было всегда», — высказалась депутат.

По её мнению, если практика будет внедрена, то россияне примут её положительно.

«Именно в этот день мы все с удовольствием дарим нашим педагогам цветы. И, конечно, обидно, что российские домохозяйства переплачивают за эту приятную обязанность подарить своему педагогу цветы», — уточнила Бессараб.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил рассмотреть идею внедрения ежегодной практики заморозки цен в период с конца августа до середины сентября на самые популярные «школьные» сорта цветов.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить