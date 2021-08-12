Шойгу рассказал о начале реконструкции части БАМ

Реконструкция восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ), которую планируют завершить к концу 2024 года, значительно расширит транспортные возможности Восточной Сибири. Об этом заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

«Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Это участок протяжённостью 340 км от Улака до Февральска. Значение данного отрезка БАМ для экономики страны огромно», — приводит ТАСС его слова на церемонии, посвящённой началу работ.

Шойгу отметил, что после завершения реконструкции «транспортные возможности Восточной Сибири будут увеличены, пропускная способность магистрали и объём транзитных перевозок возрастут».

Также Россия расширит доступ к рынкам стран Азиатско-Тихоокеанского региона, добавил министр.

Ранее сообщалось, что в Амурской области военнослужащие железнодорожного соединения Восточного военного округа (ВВО), выполняющие реконструкцию БАМ, продолжают строительство притрассовых автодорог.