Военнослужащие железнодорожного соединения ВВО участвуют в реконструкции БАМа
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Дорога будет использоваться для завоза грунта на перегоне Огорон — Молдавский в тело насыпи железнодорожного пути и реконструкции Байкало–Амурской магистрали.
В работах задействовали более 30 единиц спецтехники. За всё время работ завезли более 20 тыс. т грунта.
Ранее военный политолог Александр Перенджиев беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.