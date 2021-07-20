Военнослужащие железнодорожного соединения ВВО участвуют в реконструкции БАМа

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В Амурской области военнослужащие железнодорожного соединения Восточного военного округа (ВВО), выполняющие реконструкцию Байкало-Амурской магистрали, продолжают строительство притрассовых автодорог.
Военнослужащие железнодорожного соединения ВВО участвуют в реконструкции БАМа
  • © Министерство обороны России

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Дорога будет использоваться для завоза грунта на перегоне Огорон — Молдавский в тело насыпи железнодорожного пути и реконструкции Байкало–Амурской магистрали.

В работах задействовали более 30 единиц спецтехники. За всё время работ завезли более 20 тыс. т грунта.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.

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