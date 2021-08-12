Замдиректора «Витязь Аэро» рассказал о крушении вертолёта на Камчатке

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Вертолёт Ми-8, который упал в озеро Курильское на Камчатке, прошёл капремонт в 2020 году. Об этом рассказал RT заместитель директора авиакомпании «Витязь Аэро» Дмитрий Черных.
Замдиректора «Витязь Аэро» рассказал о крушении вертолёта на Камчатке
  • РИА Новости

«Вертолёт после капитального ремонта в 2020 году. Прогнозы были лётные. В настоящий момент вся информация по пострадавшим уточняется», — рассказал он.

По его словам, у командира экипажа Ми-8 много часов налёта, он военный лётчик.

«В его компетенции пока не сомневаемся. Что там случилось, пока не знаем», — заявил Черных.

Ранее сообщалось, что на Камчатке упал вертолёт, на борту которого находились 16 человек.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело.

Сотрудники Кроноцкого заповедника рассказали, как спасали людей после ЧП с Ми-8.

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