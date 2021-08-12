В Кроноцком заповеднике рассказали о спасении людей после ЧП с Ми-8

Сотрудники Кроноцкого заповедника спасли восемь человек после падения вертолёта Ми-8 в озеро на Камчатке и доставили их на кордон на берегу. Температура воды в озере не более 5—6 °С и в ней невозможно долго находиться, сообщили в пресс-службе заповедника.

Как рассказал участковый госинспектор заповедника Евгений Денгес, в поисковой операции участвовали четверо сотрудников.

«В четверг в 09:25 местного времени (00:25 мск) на озере был туман, видимость не превышала 100 м. Мы услышали шум вертолёта, но не видели его. Судя по звуку, он пролетел над озером и начал поворачивать в сторону кордона. Потом раздался громкий хлопок — вертолёт ударился о воду», — цитирует его Интерфакс.

По его словам, на воду были спущены два катера. Инспекторы определили по волне место крушения и добрались до него за три-четыре минуты.

Были спасены восемь человек, находившихся на поверхности озера, у двоих — серьёзные травмы.

«Мы начали оказывать пострадавшим первую помощь, отогревать их. Мы несколько раз объехали озеро в поисках остальных людей, но никого не обнаружили», — рассказал инспектор.

Спасённые рассказали сотрудникам заповедника, что вертолёт начал тонуть носом вниз. От удара о воду открылись задние створки вертолёта. Отмечается, что спасшимся пассажирам удалось выплыть с глубины 8—9 м.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Восемь пострадавших доставлены авиацией в Петропавловск-Камчатский.