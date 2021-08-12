Власти Камчатки сообщили о спасении восьми человек после ЧП с вертолётом
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«В результате поисково-спасательной операции к настоящему времени спасено 8 человек. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.
Как уточняется, организована экстренная доставка пострадавших в медицинские учреждения Петропавловска-Камчатского.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Ранее сообщалось, что на Камчатке упал вертолёт, на борту которого находились 16 человек.
Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия.