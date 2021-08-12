Власти Камчатки сообщили о спасении восьми человек после ЧП с вертолётом

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RT
После крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке спасены восемь человек, их доставляют в Петропавловск-Камчатский. Об этом проинформировали в региональном правительстве.
Власти Камчатки сообщили о спасении восьми человек после ЧП с вертолётом
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В результате поисково-спасательной операции к настоящему времени спасено 8 человек. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Как уточняется, организована экстренная доставка пострадавших в медицинские учреждения Петропавловска-Камчатского. 

Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось, что на Камчатке упал вертолёт, на борту которого находились 16 человек.

Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия.

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