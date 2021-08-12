Восемь пассажиров упавшего на Камчатке вертолёта пока не найдены

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RT
Восемь из шестнадцати человек, которые летели на упавшем на Камчатке вертолёте, пока не найдены. Об этом сообщил коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро», которой принадлежал упавший Ми-8, Дмитрий Черных.

«Восемь пострадавших уже доставлены в Петропавловск-Камчатский, остальные восемь пока не найдены», — цитирует ТАСС Черных.

Он уточнил, что все пассажиры были застрахованы и вопрос о выплатах будет решаться в индивидуальном порядке. 

Ранее сообщалось, что на Камчатке упал вертолёт, на борту которого находились 16 человек.

В региональном правительстве сообщили, что после крушения вертолёта Ми-8 в Камчатском крае спасены восемь человек.

Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия.

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