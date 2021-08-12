Прокуратура начала проверку после падения вертолёта Ми-8 на Камчатке

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На Камчатке начали проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов в связи с крушением вертолёта Ми-8. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Прокуратура начала проверку после падения вертолёта Ми-8 на Камчатке
  • РИА Новости

«Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полётов. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Камчатке упал вертолёт, на борту которого находились 16 человек.

В региональном правительстве сообщили, что после крушения вертолёта Ми-8 в Камчатском крае спасены восемь человек, их доставляют в Петропавловск-Камчатский. 

Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия.

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