Прокуратура начала проверку после падения вертолёта Ми-8 на Камчатке
- РИА Новости
«Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полётов. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Камчатке упал вертолёт, на борту которого находились 16 человек.
В региональном правительстве сообщили, что после крушения вертолёта Ми-8 в Камчатском крае спасены восемь человек, их доставляют в Петропавловск-Камчатский.
Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия.