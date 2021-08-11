В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии воды в Новороссийске

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В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщили о соответствии морской воды в Новороссийске, где произошёл разлив нефти, санитарным нормативам.
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии воды в Новороссийске
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Содержание нефтепродуктов в пробах морской воды не превышает предельно допустимые концентрации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении отметили, что все пробы соответствуют санитарным требованиям.

Ранее главный научный сотрудник Лаборатории экспериментальной физики океана Института океанологии РАН доктор физико-математических наук Андрей Костяной в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал ситуацию с разливом нефти под Новороссийском.

8 августа сообщалось, что за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.

Росприроднадзору поручили оценить масштаб разлива нефти под Новороссийском.

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