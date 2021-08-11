В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии воды в Новороссийске
- РИА Новости
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«Содержание нефтепродуктов в пробах морской воды не превышает предельно допустимые концентрации», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В управлении отметили, что все пробы соответствуют санитарным требованиям.
Ранее главный научный сотрудник Лаборатории экспериментальной физики океана Института океанологии РАН доктор физико-математических наук Андрей Костяной в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал ситуацию с разливом нефти под Новороссийском.
8 августа сообщалось, что за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.
Росприроднадзору поручили оценить масштаб разлива нефти под Новороссийском.