В поликлиниках Подмосковья начинаются единые дни детских медосмотров
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.
«Каждую субботу с 14 августа по 4 сентября включительно специалисты проведут осмотр и лабораторные обследования, а также выдадут справку необходимой формы», — заявили в ведомстве.
Как отметила замглавы министерства Светлана Лазарева, такой осмотр организуют для детей, которые не смогли пройти нужных врачей в течение года.
«Нам важно, чтобы процесс был максимально быстрым и удобным как для ребёнка, так и для родителей», — добавила она.
Ранее врач-педиатр, член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова в беседе с Nation News рассказала, какие нужны документы, чтобы отправить ребёнка в санаторий.