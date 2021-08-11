В поликлиниках Подмосковья начинаются единые дни детских медосмотров

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В поликлиниках Московской области начинаются единые дни детских медосмотров, в рамках которых проводится комплексное обследование детей, впервые поступающих в школу или детский сад.
В поликлиниках Подмосковья начинаются единые дни детских медосмотров
  • Pixabay

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

«Каждую субботу с 14 августа по 4 сентября включительно специалисты проведут осмотр и лабораторные обследования, а также выдадут справку необходимой формы», — заявили в ведомстве.

Как отметила замглавы министерства Светлана Лазарева, такой осмотр организуют для детей, которые не смогли пройти нужных врачей в течение года.

«Нам важно, чтобы процесс был максимально быстрым и удобным как для ребёнка, так и для родителей», — добавила она.

Ранее врач-педиатр, член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова в беседе с Nation News рассказала, какие нужны документы, чтобы отправить ребёнка в санаторий.

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