Иммунолог Викулов высказался о штамме коронавируса «дельта»

Аллерголог-иммунолог, инфекционист Георгий Викулов высказался о штамме коронавируса «дельта».

«В тех странах, где уже сформирован коллективный иммунитет, штамм «дельта» коронавируса никак не помешал, а это уже более 15 стран», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, активная иммунизация имеет положительное влияние.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.