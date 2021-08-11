Иммунолог Викулов высказался о штамме коронавируса «дельта»

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Аллерголог-иммунолог, инфекционист Георгий Викулов высказался о штамме коронавируса «дельта».
Иммунолог Викулов высказался о штамме коронавируса «дельта»
  • © Marcus Brandt/dpa
  • globallookpress.com

«В тех странах, где уже сформирован коллективный иммунитет, штамм «дельта» коронавируса никак не помешал, а это уже более 15 стран», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, активная иммунизация имеет положительное влияние.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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