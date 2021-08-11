В Челябинской области назначили нового главного инфекциониста

Врач-эпидемиолог областной больницы №3 Елена Кутрова назначена новым главным инфекционистом Минздрава Челябинской области, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Медицинский стаж Елены Кутровой превышает 20 лет», — сообщает URA.RU со ссылкой на информацию пресс-службы.

Отмечается, что в прошлом году её наградили орденом Пирогова.

Раньше должность главного инфекциониста областного Минздрава занимал заместитель главврача областного туберкулезного диспансера Александр Выгоняйлов.

Ранее стало известно, что в больнице Владикавказа после ЧП назначили врио главврача, им стал Олег Томеев.