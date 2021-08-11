В Челябинской области назначили нового главного инфекциониста
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«Медицинский стаж Елены Кутровой превышает 20 лет», — сообщает URA.RU со ссылкой на информацию пресс-службы.
Отмечается, что в прошлом году её наградили орденом Пирогова.
Раньше должность главного инфекциониста областного Минздрава занимал заместитель главврача областного туберкулезного диспансера Александр Выгоняйлов.
Ранее стало известно, что в больнице Владикавказа после ЧП назначили врио главврача, им стал Олег Томеев.