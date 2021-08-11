В больнице Владикавказа после ЧП назначили врио главврача

Короткая ссылка
Временно исполняющим обязанности главврача больницы во Владикавказе, где в результате ЧП с трубой подачи кислорода погибли пациенты, назначили Олега Томеева.
В больнице Владикавказа после ЧП назначили врио главврача
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Томеев с мая 2020 года по март 2021 года занимал пост врио руководителя клинической больницы скорой помощи и территориального Центра медицины катастроф.

Ранее СК сообщил о задержании главного врача больницы во Владикавказе после ЧП с аварией на кислородной линии.

9 августа в результате прорыва трубы подачи кислорода девять человек погибли в больнице во Владикавказе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить