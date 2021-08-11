В больнице Владикавказа после ЧП назначили врио главврача

Временно исполняющим обязанности главврача больницы во Владикавказе, где в результате ЧП с трубой подачи кислорода погибли пациенты, назначили Олега Томеева.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Томеев с мая 2020 года по март 2021 года занимал пост врио руководителя клинической больницы скорой помощи и территориального Центра медицины катастроф.

Ранее СК сообщил о задержании главного врача больницы во Владикавказе после ЧП с аварией на кислородной линии.

9 августа в результате прорыва трубы подачи кислорода девять человек погибли в больнице во Владикавказе.