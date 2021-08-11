Дело о загрязнении морской среды возбуждено после разлива нефти у Новороссийска
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Отмечается, что органы внутренних дел инициировали передачу дела по ч. 1 ст. 252 Уголовного кодекса России («Загрязнение морской среды») для дальнейшего расследования следственными органами СК России.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.
Росприроднадзору поручили оценить масштаб разлива нефти под Новороссийском.