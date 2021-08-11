Дело о загрязнении морской среды возбуждено после разлива нефти у Новороссийска

Уголовное дело о загрязнении морской среды возбудили после разлива нефти в Чёрном море у Новороссийска, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

© РИА Новости / Константин Чалабов