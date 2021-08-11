Дело о загрязнении морской среды возбуждено после разлива нефти у Новороссийска

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Уголовное дело о загрязнении морской среды возбудили после разлива нефти в Чёрном море у Новороссийска, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.
Дело о загрязнении морской среды возбуждено после разлива нефти у Новороссийска
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

Отмечается, что органы внутренних дел инициировали передачу дела по ч. 1 ст. 252 Уголовного кодекса России («Загрязнение морской среды») для дальнейшего расследования следственными органами СК России.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.

Росприроднадзору поручили оценить масштаб разлива нефти под Новороссийском.

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