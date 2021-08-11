Каспийский трубопроводный консорциум оценил ситуацию с разливом нефти под Новороссийском

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) прокомментировал ситуацию с разливом нефти под Новороссийском.

«С этого момента ведётся работа по мониторингу акватории Чёрного моря. Наблюдаются остаточные явления в форме плёнки на поверхности моря», — сообщили Интерфаксу в пресс-службе компании.

Отмечается, что для замеров состояния воды и воздуха привлечены независимые лаборатории, которые осуществляют отбор проб на территориях, прилегающих к морскому терминалу.

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб разлива нефти в Чёрном море в районе Новороссийска при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Ранее в Институте космических исследований Российской академии наук заявили, что площадь разлива нефтепродуктов в Чёрном море в районе Новороссийска оказалась больше, чем заявил КТК.