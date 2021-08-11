Терапевт Георгиева прокомментировала сообщения о «прививках» от COVID-19 на дому
- РИА Новости
«Ни в коем случае не заказывайте услуги частных клиник, ведь неизвестно, кто приедет на вызов — врач или мошенник — и что окажется в ампуле, которую он привезёт. В лучшем случае там будет физраствор», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
В то же время Георгиева напомнила, что вакцинация — медицинское вмешательство, которое должно проводиться под контролем врача.
В этом случае важно многое, в том числе соблюдение условий хранения вакцины, наблюдение за пациентом после прививки.
По словам врача, в Москве, например, есть возможность вакцинации на дому для маломобильных и пожилых граждан.
Воспользоваться такой услугой можно бесплатно по ОМС через поликлинику, к которой прикреплён пациент.
Ранее эксперт службы безопасности «ЮMoney» Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.