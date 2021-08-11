Терапевт Георгиева прокомментировала сообщения о «прививках» от COVID-19 на дому

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Терапевт, старший медицинский консультант сервиса «Теледоктор24» Нэя Георгиева прокомментировала сообщения о мошенниках, которые под видом медработников ставят поддельные прививки от COVID-19 на дому, после чего совершают кражи.
Терапевт Георгиева прокомментировала сообщения о «прививках» от COVID-19 на дому
  • РИА Новости

«Ни в коем случае не заказывайте услуги частных клиник, ведь неизвестно, кто приедет на вызов — врач или мошенник — и что окажется в ампуле, которую он привезёт. В лучшем случае там будет физраствор», — заявила она в беседе с газетой «Известия»

В то же время Георгиева напомнила, что вакцинация — медицинское вмешательство, которое должно проводиться под контролем врача.

В этом случае важно многое, в том числе соблюдение условий хранения вакцины, наблюдение за пациентом после прививки.

По словам врача, в Москве, например, есть возможность вакцинации на дому для маломобильных и пожилых граждан.

Воспользоваться такой услугой можно бесплатно по ОМС через поликлинику, к которой прикреплён пациент. 

Ранее эксперт службы безопасности «ЮMoney» Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.

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