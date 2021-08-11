Психотерапевт рассказал о подготовке первоклассника к школе
- © Кирилл Каллиников
- РИА Новости
«В школе первокласснику понадобятся такие психологические навыки, как умение поддерживать внимание, развитое мышление, память», — цитирует газета «Известия» Хачатуряна.
По его словам, очень важна мотивация, так как психологически готовый к школе ребёнок хочет учиться, чтобы идти к какой-то цели.
Для первоклассника будет очень важна поддержка со стороны родителей.
Ранее стало известно, что средняя стоимость наиболее необходимых товаров для школы в России в 2021 году оценивается в 17 550 руб.