Психотерапевт рассказал о подготовке первоклассника к школе

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Подготовку ребёнка к школе лучше начинать заранее, при этом можно обратиться к специалисту, заявил психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян.
Психотерапевт рассказал о подготовке первоклассника к школе
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«В школе первокласснику понадобятся такие психологические навыки, как умение поддерживать внимание, развитое мышление, память», — цитирует газета «Известия» Хачатуряна.

По его словам, очень важна мотивация, так как психологически готовый к школе ребёнок хочет учиться, чтобы идти к какой-то цели.

Для первоклассника будет очень важна поддержка со стороны родителей.

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