Аналитики назвали среднюю стоимость самых необходимых товаров для школы в России

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Средняя стоимость наиболее необходимых товаров для школы в России в 2021 году оценивается в 17 550 рублей, подсчитали аналитики сервиса «Авито».
Аналитики назвали среднюю стоимость самых необходимых товаров для школы в России
  • © CHROMORANGE / Bilderbox
  • globallookpress.com

Об этом сообщает газета «Известия».

В список нужных товаров попали школьная форма, спортивная форма, рюкзак, ноутбук, пенал.

«Перед началом учебного года мы в «Авито» традиционно наблюдаем рост спроса на школьные товары. В последние две недели россияне стали интересоваться такой продукцией на 65% чаще, чем в прошлом году», — заявил руководитель категории Lifestyle в «Авито» Алексей Козловский.

По его словам, самой популярной категорией стала школьная форма, спрос на которую вырос практически втрое.

Школьная форма для девочек обойдётся в среднем в 650 рублей (+9% за год), для мальчиков — в 1000 рублей (+25%).

Стоимость ноутбуков выросла на 36% и составила в среднем 15 тыс. рублей.

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