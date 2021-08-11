В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
Как отмечается, из больниц выписаны 145 жителей.
По информации Роспотребнадзора, общее число заболевших в городе за время пандемии достигло 22 926, выздоровевших — 19 685.
Вакцинацию от COVID-19 прошли 123 883 жителя, из них оба компонента вакцины получили 108 348.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что всего в России за минувшие сутки зарегистрировали 21 571 случай коронавируса.