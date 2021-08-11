В Татарстане рассказали о количестве привитых от коронавируса

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За прошедшие сутки в Татарстане прививку от коронавируса сделали 6 110 человек, общее число привитых достигло 891 270.
В Татарстане рассказали о количестве привитых от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Минздрав региона.

Отмечается, что вторую дозу вакцины получили 702 852 человека.

10 августа за сутки в Татарстане зафиксировали 49 случаев COVID-19.

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