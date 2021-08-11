В Татарстане рассказали о количестве привитых от коронавируса

За прошедшие сутки в Татарстане прививку от коронавируса сделали 6 110 человек, общее число привитых достигло 891 270.

РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Минздрав региона. Отмечается, что вторую дозу вакцины получили 702 852 человека. 10 августа за сутки в Татарстане зафиксировали 49 случаев COVID-19.