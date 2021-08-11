Эпидемиолог Пшеничная рассказала о ситуации с коронавирусом в России

Короткая ссылка
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о ситуации с коронавирусом в России.
Эпидемиолог Пшеничная рассказала о ситуации с коронавирусом в России
  • © РИА Новости

«Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась, но по-прежнему остаётся напряжённой», — приводит её слова РИА Новости.

Она отметила, что в некоторых регионах России в настоящее время фиксируется рост заболеваемости, в части субъектов наблюдается стабилизация. Она добавила, что в некоторых регионах «прослеживается снижение темпов прироста числа заболевших».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 22 регионах России наблюдается тенденция к устойчивому снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Микробиолог Виталий Зверев, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить