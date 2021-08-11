Эпидемиолог Пшеничная рассказала о ситуации с коронавирусом в России

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о ситуации с коронавирусом в России.

«Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась, но по-прежнему остаётся напряжённой», — приводит её слова РИА Новости.

Она отметила, что в некоторых регионах России в настоящее время фиксируется рост заболеваемости, в части субъектов наблюдается стабилизация. Она добавила, что в некоторых регионах «прослеживается снижение темпов прироста числа заболевших».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 22 регионах России наблюдается тенденция к устойчивому снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Микробиолог Виталий Зверев, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.