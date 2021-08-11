В Госдуме прокомментировали заявление Лукашенко о статусе Крыма

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что признанию Белоруссией российской принадлежности Крыма ничего не препятствует.

«Будапештский меморандум абсолютно не мешает Лукашенко официально признать Крым», — приводит РБК слова Чепы.

Он назвал высказывание Лукашенко «некрасивым».

По мнению депутата, белорусский лидер понимает, что «некоторые российские компании официально не работают в Крыму, чтобы не попасть под санкции».

9 августа белорусский президент во время пресс-конференции заявил, что Минск признает Крым российским, «когда последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию».

Как заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.