В Госдуме прокомментировали заявление Лукашенко о статусе Крыма
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- © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
«Будапештский меморандум абсолютно не мешает Лукашенко официально признать Крым», — приводит РБК слова Чепы.
Он назвал высказывание Лукашенко «некрасивым».
По мнению депутата, белорусский лидер понимает, что «некоторые российские компании официально не работают в Крыму, чтобы не попасть под санкции».
9 августа белорусский президент во время пресс-конференции заявил, что Минск признает Крым российским, «когда последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию».
Как заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет».
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.