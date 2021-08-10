В Петербурге 121 заведение фуд-кортов возобновило работу

На фуд-кортах Санкт-Петербурга возобновило работу 121 заведение общественного питания. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Как пишут «Невские новости», для возобновления деятельности ресторанов нужны раздельные вход и выход для клиентов, строгий контроль за численностью посетителей на территории фуд-корта.

Кроме того, к 1 сентября фуд-корты должны обеспечить вакцинацию всех своих работников с документальным подтверждением.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в течение суток выявлено 1811 случаев коронавируса. В Москве за 24 часа зарегистрировано 1639 случаев.

Днём ранее в Москве было выявлено 2150 случаев коронавируса, а в Петербурге — 1895.