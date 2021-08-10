Генетик рассказал об исследованиях возможного влияния генома в ситуации с COVID-19

Директор Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Куцев рассказал об исследованиях возможного влияния генома на течение COVID-19.

«За этот год, что мы живём с этой новой инфекцией, проведено уже много исследований на эту тему. Учёные пытаются понять, почему одни, находясь в контакте с заболевшим, не заражаются, а другие подхватывают вирус и болеют тяжело», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, это такие же исследования, как попытка выявить генетическую предрасположенность, например, к частым заболеваниям сердечно-сосудистой системы или к сахарному диабету.

Как отметил Куцев, нужно понимать, что заболевания развиваются под воздействием многих факторов.

«Конечно, всегда есть какая-то генетическая компонента, которая будет предрасполагать к развитию того или иного заболевания, но её доля, если мы говорим не о наследственных заболеваниях, невелика», — пояснил он.

Эксперт добавил, что тяжесть течения COVID-19 зависит во многом от особенностей иммунной системы, от того, есть ли у человека хронические заболевания лёгких, сосудов, эндокринной системы.

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