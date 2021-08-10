Авиакомпании России в июле увеличили перевозки почти вдвое

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Российские авиакомпании за июль 2021 года перевезли 12,5 млн пассажиров — почти в два раза больше, чем за июль 2020 года, сообщила Росавиация со ссылкой на оперативные данные перевозчиков.
Авиакомпании России в июле увеличили перевозки почти вдвое
  • Reuters

Например, «Аэрофлот» перевёз 2,5 млн пассажиров, авиакомпания «Сибирь» — 1,7 млн пассажиров, а услугами «Победы» воспользовались 1,5 млн человек.

Авиакомпания «Россия» перевезла 1,2 млн пассажиров, «Уральские авиалинии» — 1,1 млн пассажиров.

Всего за январь — июль 2021 перевезено 56,6 млн пассажиров, что на 63,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, добавили в Росавиации.

9 августа Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Также восстановлено авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией.

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