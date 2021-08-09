Россия возобновила полёты в Бахрейн, Доминикану и Молдавию
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На взаимной основе возобновляется авиасообщение на следующих условиях:
— Бахрейн по маршруту Москва — Манама с частотой два рейса в неделю;
— Доминикана по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю;
— Молдавия по маршруту Москва — Кишинёв с частотой три рейса в неделю.
Также с 9 августа Россия возобновляет авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх.