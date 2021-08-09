Россия возобновила полёты в Бахрейн, Доминикану и Молдавию

С понедельника, 9 августа, Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Решение об этом было принято в июле оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

globallookpress.com

На взаимной основе возобновляется авиасообщение на следующих условиях: — Бахрейн по маршруту Москва — Манама с частотой два рейса в неделю; — Доминикана по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю; — Молдавия по маршруту Москва — Кишинёв с частотой три рейса в неделю. Также с 9 августа Россия возобновляет авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх.