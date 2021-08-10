В Анапе столкнулись два пассажирских автобуса

В Анапе шесть человек госпитализированы после столкновения двух пассажирских автобусов. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Краснодарскому краю.

«10 августа в 15:07 по адресу город Анапа, Пионерский проспект, 5 водитель автобуса «Луидор», следующего по маршруту 130, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди двигавшимся в попутном направлении автобусом ПАЗ, который перевозил пассажиров по маршруту 114», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Ранее в МЧС России заявили о планах создать единую «карту спасения» людей во время ДТП.