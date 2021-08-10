В МЧС намерены создать единую «карту спасения» людей во время ДТП

Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России заявили о планах создать единую «карту спасения» людей во время ДТП.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на институт.

Уточняется, что речь идёт о национальном стандарте по так называемым картам спасения для всех автомобилей. Согласно задумке экспертов, соответствующая документация позволит экстренным ведомствам эффективнее спасать людей, попавших в автомобильную аварию.

«Он определяет общие требования к кодификации, маркировке и идентификации «карты спасения» всех транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации. «Карта спасения» будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии», — отметили в ВНИИ ГОЧС.

Как пояснили специалисты, данная инструкция поможет спасателям избежать возможных рисков при работе с машинами, использующими альтернативные источники энергии.

Например, в документах будет прописана схема работы с попавшим в ДТП электромобилем, так как при работе с подобным транспортом будут учитываться параметры высоковольтной силовой установки бортовой сети машины и особенности тушения аккумуляторных батарей.

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