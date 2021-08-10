Хинштейн: трёх генералов МВД отстранили от должностей после ареста экс-главы УМВД Камчатки

Руководство МВД России отстранило от занимаемых должностей трёх генералов МВД после ареста экс-главы УМВД Камчатки.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«От своих должностей отстранены замначальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенант Андрей Понорец и начальник УМВД ЮЗАО Москвы генерал-майор полиции Юрий Демин, которые ещё в 2017 году выступили поручителями Киселёва при его включении в федеральный кадровый резерв, а также замначальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майор Виталий Краснов», — сказал депутат.

3 августа правоохранительные органы задержали бывшего начальника управления МВД России по Камчатскому краю Михаила Киселёва в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий.

Отмечается, что дальнейшую судьбу Киселёва определят следственные и судебные органы.

В конце июля Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела по факту получения организованной группой под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковника полиции Алексея Сафонова взятки в особо крупном размере.

Как сообщалось, задержаны Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы.