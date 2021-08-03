Задержан экс-начальник УМВД Камчатки

Правоохранительные органы задержали бывшего начальника управления МВД России по Камчатскому краю Михаила Киселёва в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий.

«Сегодня он задержан», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы управления со слов министра внутренних дел России генерала полиции Владимира Колокольцева.

Отмечается, что дальнейшую судьбу Киселёва определят следственные и судебные органы.

Колокольцев напомнил о принципиальной позиции министерства привлекать всех виновных, вне зависимости от должности.

Ранее стало известно, что прокурор Сызрани Вадим Федорин подозревается в получении взятки в размере 3 млн рублей, сообщает СУ СК России по Самарской области.