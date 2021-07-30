Против прокурора Сызрани возбудили дело о взяточничестве

Прокурор Сызрани Вадим Федорин подозревается в получении взятки в размере 3 млн рублей, сообщает СУ СК России по Самарской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении прокурора города Сызрани, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК России, ч. 6 ст. 290 УК России», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно версии следствия, прокурор пытался получить взятку в размере 3 млн рублей 30 июля за совершение заведомо незаконных действий.

Уточняется, что подозреваемый не осуществил до конца преступный умысел, так как был задержан.

Ранее экс-заместитель руководителя следственного отдела по Пятигорску следственного управления СК России по Ставропольскому краю был осуждён по делу о взяточничестве и приговорён к девяти годам колонии строгого режима.