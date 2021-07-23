В Пятигорске экс-замглавы следственного отдела осудили за взятку
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление прокурора главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елены Усачёвой.
Отмечается, что подсудимый вымогал деньги у жителей Пятигорска и Кисловодска, в том числе представителей коммерческих структур, за решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности.
Его задержали после получения взятки в размере 3 млн рублей от предпринимателя, действующего в рамках оперативно-разыскного мероприятия.
Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 3,5 млн рублей и лишением права занимать определённые должности на шесть лет.
Ранее калининградского чиновника приговорили к 4,5 года колонии за мошенничество и получение взятки.