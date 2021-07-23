В Пятигорске экс-замглавы следственного отдела осудили за взятку

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Экс-заместитель руководителя следственного отдела по Пятигорску следственного управления СК России по Ставропольскому краю осуждён по делу о взяточничестве и приговорён к девяти годам колонии строгого режима.
В Пятигорске экс-замглавы следственного отдела осудили за взятку
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление прокурора главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елены Усачёвой.

Отмечается, что подсудимый вымогал деньги у жителей Пятигорска и Кисловодска, в том числе представителей коммерческих структур, за решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности.

Его задержали после получения взятки в размере 3 млн рублей от предпринимателя, действующего в рамках оперативно-разыскного мероприятия.

Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 3,5 млн рублей и лишением права занимать определённые должности на шесть лет.

Ранее калининградского чиновника приговорили к 4,5 года колонии за мошенничество и получение взятки.

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