В Пятигорске экс-замглавы следственного отдела осудили за взятку

Экс-заместитель руководителя следственного отдела по Пятигорску следственного управления СК России по Ставропольскому краю осуждён по делу о взяточничестве и приговорён к девяти годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление прокурора главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елены Усачёвой.

Отмечается, что подсудимый вымогал деньги у жителей Пятигорска и Кисловодска, в том числе представителей коммерческих структур, за решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности.

Его задержали после получения взятки в размере 3 млн рублей от предпринимателя, действующего в рамках оперативно-разыскного мероприятия.

Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 3,5 млн рублей и лишением права занимать определённые должности на шесть лет.

Ранее калининградского чиновника приговорили к 4,5 года колонии за мошенничество и получение взятки.