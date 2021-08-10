В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с очисткой сточных вод в регионах

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что в пяти российских субъектах сложилась критическая ситуация по очистке сточных вод.

Как информирует ТАСС, речь идёт о Крыме, Севастополе, Дагестане, Приморском крае и Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что это касается сбросов предприятий, ливневых, промышленных канализаций и объектов ЖКХ.

«В пяти субъектах Российской Федерации очистка поверхностных стоков практически в полном объёме отсутствует, в 13 субъектах очищают менее 1%, в 20 субъектах процент очистки не превышает 10%», — заявила Радионова.

Ранее сообщалось, что Радионова рассказала в ходе доклада на коллегии ведомства об экологических нарушениях в России за первое полугодие 2021 года.