Глава Росприроднадзора Радионова рассказала об экологических нарушениях в России

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала в ходе доклада на коллегии ведомства об экологических нарушениях в России за первое полугодие 2021 года.

«За первое полугодие 2021 года мы фактически выявили такое же количество экологических нарушений, как за весь 2020 год, 2019 год. Но если мы внимательно посмотрим на то, сколько стоит одно нарушение, мы вывели для себя такую формулу. Одно нарушение (речь о штрафе. — RT) стоит чуть больше 11 тыс. рублей», — цитирует ТАСС Радионову.

Она отметила, что «итог нашей административной деятельности — это штраф».

«Но это совершенно не побуждает крупные предприятия-гиганты к какому-то устранению нарушений», — добавила глава Росприроднадзора.

В конце июля «Янтарный край» передавал, что в Калининградской области началось строительство крупнейшего в России завода по выпуску оборудования для солнечной энергетики.