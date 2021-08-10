Глава Росприроднадзора Радионова рассказала об экологических нарушениях в России

Короткая ссылка
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала в ходе доклада на коллегии ведомства об экологических нарушениях в России за первое полугодие 2021 года.
Глава Росприроднадзора Радионова рассказала об экологических нарушениях в России
  • РИА Новости

«За первое полугодие 2021 года мы фактически выявили такое же количество экологических нарушений, как за весь 2020 год, 2019 год. Но если мы внимательно посмотрим на то, сколько стоит одно нарушение, мы вывели для себя такую формулу. Одно нарушение (речь о штрафе. — RT) стоит чуть больше 11 тыс. рублей», — цитирует ТАСС Радионову.

Она отметила, что «итог нашей административной деятельности — это штраф».

«Но это совершенно не побуждает крупные предприятия-гиганты к какому-то устранению нарушений», — добавила глава Росприроднадзора.

В конце июля «Янтарный край» передавал, что в Калининградской области началось строительство крупнейшего в России завода по выпуску оборудования для солнечной энергетики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить