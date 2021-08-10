Роспотребнадзор рассказал подробности об отравлении детей в Ростовской области

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали подробности об отравлении детей в Ростовской области.

По данным ведомства, дети отдыхали в центре загородного отдыха «Донская Волна» в городе Волгодонске.

«Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области в связи с поступившей 9 августа 2021 года информацией об ухудшении состоянии здоровья несовершеннолетних, находящихся на тренировочных сборах в центре загородного отдыха «Донская Волна»... были незамедлительно в тот же день начаты мероприятия по установлению причин... ухудшения здоровья детей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что уже был проведён отбор проб пищевой продукции, отбор биоматериала. Организован комплекс первичных противоэпидемических мероприятий. Жалобы на кишечное расстройство предъявил 31 ребёнок.

Ранее следственный отдел по Волгодонску возбудил уголовное дело по факту отравления детей одного из центров загородного отдыха в городе (ч. 1 ст. 238 УК России).