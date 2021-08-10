Степашин рассказал об износе коммунальной инфраструктуры в России

Короткая ссылка
Председатель российского наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин рассказал об износе коммунальной инфраструктуры в России.
Степашин рассказал об износе коммунальной инфраструктуры в России
  • РИА Новости

«У нас в стране от 60 до 70% — абсолютный износ инфраструктуры, ещё с советских времён остались гнилые трубы», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что через Фонд ЖКХ выделено 150 млрд рублей на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.

«Это водопровод, это очистные сооружения, это канализация», — отметил он.

Ранее «Известия» со ссылкой на НП «ЖКХ Контроль» назвали самые популярные жалобы среди россиян на услуги в сфере ЖКХ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить