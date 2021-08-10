Председатель российского наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин рассказал об износе коммунальной инфраструктуры в России.

«У нас в стране от 60 до 70% — абсолютный износ инфраструктуры, ещё с советских времён остались гнилые трубы», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что через Фонд ЖКХ выделено 150 млрд рублей на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.

«Это водопровод, это очистные сооружения, это канализация», — отметил он.

Ранее «Известия» со ссылкой на НП «ЖКХ Контроль» назвали самые популярные жалобы среди россиян на услуги в сфере ЖКХ.