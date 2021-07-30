Названы самые популярные жалобы среди россиян на услуги в сфере ЖКХ

Короткая ссылка
По итогам первого полугодия 2021 года самой актуальной проблемой в сфере ЖКХ остался вопрос начисления платы за жилищно-коммунальные услуги — на это жаловались почти 16% россиян, сообщили в НП «ЖКХ Контроль».
Названы самые популярные жалобы среди россиян на услуги в сфере ЖКХ
  • © Алексей Сухоруков/РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

Как отмечается, в течение данного периода на горячие линии региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ и в приёмную национального центра «ЖКХ Контроль» поступило 14,1 тыс. обращений граждан.

На основании их анализа организация составила список основных проблем в этой сфере.

На первом месте — жалобы по поводу начисления платы за ЖКУ (15,8%), на втором — неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт домов (14,2%), на третьем — управление домами (12,1%).

Также в организацию поступали обращения по вопросам качества коммунальных услуг (11,7%), капремонта (8,8%), благоустройства придомовой территории (7,3%), общих собраний собственников (3,7%) и другие.

Ранее член Общественной палаты, исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе со «Взглядом» дала советы по снижению расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить