Названы самые популярные жалобы среди россиян на услуги в сфере ЖКХ
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Об этом пишут «Известия».
Как отмечается, в течение данного периода на горячие линии региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ и в приёмную национального центра «ЖКХ Контроль» поступило 14,1 тыс. обращений граждан.
На основании их анализа организация составила список основных проблем в этой сфере.
На первом месте — жалобы по поводу начисления платы за ЖКУ (15,8%), на втором — неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт домов (14,2%), на третьем — управление домами (12,1%).
Также в организацию поступали обращения по вопросам качества коммунальных услуг (11,7%), капремонта (8,8%), благоустройства придомовой территории (7,3%), общих собраний собственников (3,7%) и другие.
Ранее член Общественной палаты, исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе со «Взглядом» дала советы по снижению расходов на жилищно-коммунальные услуги.