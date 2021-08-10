В Приморье обнаружено 5,8 тонны незаконно добытого краба и лосося

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Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю обнаружили и изъяли 5,8 т незаконно добытого камчатского краба и лосося на территории частных домов в Усть-Соболевке Тернейского района.
В Приморье обнаружено 5,8 тонны незаконно добытого краба и лосося
  • РИА Новости

«В пяти рефрижераторных установках, расположенных на территории частных домовладений, обнаружено и изъято более 5,8 т краба камчатского и рыбы лососёвых видов без документов, подтверждающих законность их происхождения», — цитирует ТАСС Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что выявлены четыре гражданина России, которые могут быть причастны к данной противоправной деятельности.

По результатам проводимого разбирательства будет принято процессуальное решение.

9 июня сообщалось, что в Приморском крае рыбаки с начала 2021 года добыли почти 387 тыс. т водных биоресурсов, что составляет 85,3% объёмов прошлого года.

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